Emerson Electric Aktie: Ist es das gewesen?

Der Vergleich des Aktienkurses von Emerson Electric mit anderen Unternehmen des gleichen Sektors zeigt, dass die Rendite von Emerson Electric in den letzten 12 Monaten bei 4,11 Prozent lag, während der Branchendurchschnitt bei 238,76 Prozent lag. Dies bedeutet, dass Emerson Electric deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Auf fundamentaler Basis wird Emerson Electric im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,26 liegt, was einem Abstand von 45 Prozent zum Branchen-KGV von 31,18 entspricht.

Die Analysten sind insgesamt positiv gestimmt, da 6 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 103 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 5,53 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz normal war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Emerson Electric insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft wird, basierend auf der fundamentalen Bewertung, der Analysteneinschätzung und dem Sentiment im Netz.