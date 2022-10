Emerson Electric Aktie: Bloß aufpassen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Emerson Electric, die im Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.10.2022, 20:05 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 78 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Emerson Electric entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,26 und liegt mit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 48,18. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Emerson Electric auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Emerson Electric niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 9,16 Prozentpunkte (2,62 % gegenüber 11,78 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Emerson Electric beläuft sich mittlerweile auf 88,31 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 78 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,67 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 82,66 USD. Somit ist die Aktie mit -5,64 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

