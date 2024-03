Emerson Electric Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs von Emerson Electric hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 36,51 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich ist dies jedoch eine Underperformance von -15,68 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite mit 43,26 Prozent um 6,76 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Emerson Electric bei aktuell 95,31 USD verläuft. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 112,45 USD ergibt sich daraus ein Abstand von +17,98 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 102,98 USD ergibt sich eine Differenz von +9,2 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung ergab 8 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -15,05 Prozent zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,0 Prozent.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Emerson Electric, mit positiven Signalen aus der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, aber einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.