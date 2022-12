Emerson Electric Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Emerson Electric weist am 14.12.2022, 19:23 Uhr einen Kurs von 98.07 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Emerson Electric entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Emerson Electric-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 8 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 96,83 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -1,26 Prozent erzielen, da sie derzeit 98,07 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

2. Dividende: Emerson Electric schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,62 % und somit 9,1 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,72 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Emerson Electric derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 87,43 USD, womit der Kurs der Aktie (98,07 USD) um +12,17 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 88,77 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +10,48 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".