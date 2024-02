Emerging Towns, Cities Singapore Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Emerging Towns & Cities Singapore-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,03 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,034 SGD liegt, was einer Abweichung von +13,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,03 SGD liegt über dem letzten Schlusskurs (+13,33 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Emerging Towns & Cities Singapore-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Auch der RSI25 von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Emerging Towns & Cities Singapore beschäftigt. Daher ergibt sich eine insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität der letzten Tage zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Emerging Towns & Cities Singapore-Aktie führt.