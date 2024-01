Emergent BioSolutions Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Derzeit wird der Kurs der Aktie von Emergent Biosolutions als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8 liegt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Biotechnologiebranche wird für jeden Euro Gewinn von Emergent Biosolutions nur 8,39 Euro gezahlt, was 92 Prozent weniger ist. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie, dass sie derzeit überverkauft ist, mit einem Wert von 22,73. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie ein gutes Signal aufweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 42, was bedeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Gut".

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Emergent Biosolutions eine Performance von -79,03 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Biotechnologiebranche im Durchschnitt um 25,34 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -104,37 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 17,16 Prozent, wobei Emergent Biosolutions 96,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Emergent Biosolutions wurden in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Zusammenfassend erhält Emergent Biosolutions in dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.