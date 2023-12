Emergent BioSolutions Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Emergent Biosolutions-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 44, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 44,63, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für die Emergent Biosolutions-Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Emergent Biosolutions-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -83,36 Prozent erzielt, was 149,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 101,45 Prozent, und die Aktie von Emergent Biosolutions liegt aktuell 184,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Emergent Biosolutions, was dazu führt, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Emergent Biosolutions insgesamt 1 Analystenbewertungen, deren durchschnittliche Bewertung "Schlecht" ist. Sowohl die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat als auch die Bewertungen der Analysten, die erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, sind ebenfalls "Schlecht". Somit erhält Emergent Biosolutions in Summe eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt.