Emergent BioSolutions Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Biotechnologie-Firma Emergent Biosolutions schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Befunde. Allerdings waren die Themen in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Emergent Biosolutions mit 2,17 USD derzeit -3,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -61,8 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit für beide Zeiträume eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Emergent Biosolutions-Aktie sind keine als "Gut" oder "Neutral" eingestuft, während 1 als "Schlecht" bewertet wurde. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Emergent Biosolutions vor, sodass das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating von den Analysten erhält.