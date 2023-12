Emergency Assistance Japan Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Emergency Assistance Japan. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 38,55 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Emergency Assistance Japan-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 875,58 JPY nur um +2,9 Prozent vom aktuellen Kurs (901 JPY) abweicht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs mit 785,36 JPY über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von +14,72 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei einem Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Emergency Assistance Japan eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Emergency Assistance Japan daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Auch bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Emergency Assistance Japan eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Emergency Assistance Japan.