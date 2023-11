Emergency Assistance Japan Aktie: Tut sie es schon wieder?

Sentiment und Buzz: Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien können wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz geben. Bei Emergency Assistance Japan gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Emergency Assistance Japan daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch die Aktie von Emergency Assistance Japan stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über Emergency Assistance Japan diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Emergency Assistance Japan-Aktie beträgt derzeit 883,52 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter (-11,72 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 773,9 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,79 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis. In Summe wird Emergency Assistance Japan basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Emergency Assistance Japan. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 10,19 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Emergency Assistance Japan daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.