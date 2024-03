Emergency Assistance Japan Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Emergency Assistance Japan-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 796 JPY 4,83 Prozent unter dem GD200 (836,38 JPY) liegt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 821,44 JPY, was einem Abstand von -3,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral"-Signal eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird sowohl die Stimmung als auch der Buzz als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Emergency Assistance Japan-Aktie liegt bei 51,22, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 74,39 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse, das Sentiment und der RSI auf eine neutrale bis schlechte Bewertung der Emergency Assistance Japan-Aktie hindeuten.