Emerge Gaming Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen ein positives Bild. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Streamplay Studio diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, wodurch sich insgesamt eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" eingestuft. Bezüglich der Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage ergibt sich, dass die Anleger in diesem Zeitraum nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben. Daher erhält die Streamplay Studio-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Streamplay Studio-Aktie derzeit bei 0,01 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,008 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,01 AUD ergibt sich eine Differenz von -20 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Streamplay Studio-Aktie liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 55 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.