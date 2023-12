Emerge Commerce Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dazu dient, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Emerge Commerce-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Ein ähnliches Ergebnis ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 80 liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der Analyse der RSIs.

Des Weiteren zeigen trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Emerge Commerce-Aktie beträgt aktuell 0,05 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,015 CAD liegt. Dies deutet auf eine deutliche Abweichung von -70 Prozent hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,02 CAD und einem letzten Schlusskurs darunter (-25 Prozent Abweichung) ein negatives Bild. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet wurde bei Emerge Commerce eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Emerge Commerce diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt. Dies spiegelt sich auch in den letzten ein, zwei Tagen wider, in denen vor allem negative Themen die Anleger interessieren. Somit erhält Emerge Commerce auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.