Emerald ResourcesL Aktie: Was könnte noch schöner sein?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Emerald Nl von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", so die Schlussfolgerung unserer Redaktion. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Daher erhält Emerald Nl für diese Faktoren die Einschätzung "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie von Emerald Nl eine neutrale Bewertung. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Emerald Nl-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60 und ein Wert für den RSI25 von 40,87. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Emerald Nl-Aktie ein Durchschnitt von 2,3 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,99 AUD, was eine Steigerung von 30 Prozent bedeutet. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.