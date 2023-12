Emerald Expositions Events Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse der Emerald-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,29 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung, da der Aktienkurs mit 5,48 USD einen Abstand von +27,74 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,22 USD, was einer Differenz von +4,98 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser Analyse eine positive Bewertung für die Emerald-Aktie.

Ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität bei Emerald eine deutliche Abnahme, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Faktoren.

Analysten bewerten die Emerald-Aktie aktuell positiv, mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 12 USD, was ein Aufwärtspotential von 118,98 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Emerald also eine positive Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Emerald-Aktie zeigt, dass sie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine positive RSI-Bewertung für die Emerald-Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für die Emerald-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Kommunikation im Internet, der Analysteneinschätzungen und des Relative Strength Index.