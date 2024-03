Emerald Expositions Events Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Emerald in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies geht aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen hervor, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden vor allem negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Aufgrund dessen wird die Stimmung der Anleger als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Emerald abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da es 2 Kaufempfehlungen, 0 Neutralbewertungen und keine negativen Einschätzungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Emerald liegt bei 12 USD, was einem potenziellen Anstieg um 103,74 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Emerald derzeit bei 4,95 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 5,89 USD liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Einstufung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,15 USD, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Emerald-Aktie einen Wert von 67,86 für den RSI7 (sieben Tage) und 53,23 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.