Emerald Bioscience Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Skye Bioscience-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 3,74 USD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 2,72 USD, was einem Unterschied von -27,27 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht"-Bewertung eingestuft. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt betrachtet, der aktuell bei 2,27 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Stimmung der Marktteilnehmer bezüglich Skye Bioscience in den letzten Tagen. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Skye Bioscience von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt einen Wert von 78 für die Skye Bioscience-Aktie in den letzten 7 Tagen, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine weniger volatile Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der RSI-Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.