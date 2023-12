Emerald Bioscience Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Skye Bioscience liegt der RSI-Wert aktuell bei 57,89, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als neutral.

Das Sentiment und der Buzz um Skye Bioscience haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Stimmung in den sozialen Medien ist neutral, da keine auffälligen Veränderungen festgestellt wurden. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Skye Bioscience bei 3,88 USD verortet, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 3,2 USD beträgt -17,53 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2,26 USD, was einer Differenz von +41,59 Prozent entspricht und somit ein gutes Signal liefert. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher neutral.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Skye Bioscience veröffentlicht, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "schlecht".