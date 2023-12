Emerald Bioscience Aktie: Bitte nicht vergessen!

Skye Bioscience wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Nach Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Wert sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es bei Skye Bioscience in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher bewerten wir dieses Kriterium auch als neutral.

Bei der technischen Analyse der Skye Bioscience-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 3,78 USD. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 2,55 USD, was einem Unterschied von -32,54 Prozent entspricht. Somit bewerten wir die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht". Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 2,28 USD, was einem Anstieg von +11,84 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Skye Bioscience-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 68, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,05 und zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, des Sentiments und des Buzz, der technischen Analyse und des Relative Strength Index ein Gesamtrating von "Neutral" für die Skye Bioscience-Aktie.