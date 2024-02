Emera Srs C Cum Rr Prf Aktie: Das liegt auf Eis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emera beträgt derzeit 10,87, was 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) von Emera liegt bei 39,47, was zu einer Einordnung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,1, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Emera bei 51,03 CAD, während der aktuelle Kurs bei 48,38 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,19 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 49,2 CAD, was einen Abstand von -1,67 Prozent ergibt und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtrating lautet daher "Neutral".

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine positive Bewertung für die Emera abgegeben, mit 5 "Gut", 2 "Neutral", und 1 "Schlecht"-Einstufungen. Allerdings ergibt sich aus jüngeren Reports ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (1 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Emera beträgt im Durchschnitt 55,75 CAD, was eine potenzielle Entwicklung um 15,23 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

