Emera Srs C Cum Rr Prf Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Emera schüttet eine Dividendenrendite von 5,82 % aus, was 0,5 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt bei Stromversorgern. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 10,87 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was darauf hinweist, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält. Der Relative Strength-Index (RSI) der Emera-Aktie liegt bei 2,01, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält die Aktie von 7 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten ein durchschnittliches Rating von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 11,51 Prozent steigen, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Somit erhält Emera insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

