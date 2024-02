Emera Srs C Cum Rr Prf Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Emera wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, mit einer positiven Änderung, die eine Einschätzung als "Gut"-Wert rechtfertigt. Insgesamt ergibt sich damit für Emera in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Emera auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Emera in sozialen Medien diskutiert. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass Emera hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Dividende: Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5,97 Prozent hat Emera einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5,44%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,53 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Analysteneinschätzung: In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Emera insgesamt 8 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Kürzerfristig ergibt sich ein Bild von 1 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht-Einschätzungen innerhalb eines Monats. Damit ist die Aktie zuletzt mit einem "Neutral" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 55,75 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 15,69 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 48,19 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. Insgesamt erhält Emera für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

