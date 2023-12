Emera Srs C Cum Rr Prf Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Emera als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über unterschiedliche Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Emera-Aktie beträgt der RSI7-Wert 42,58 und der RSI25-Wert 43,27, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Emera wurde eine mittlere Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Stromversorger"-Branche ergibt sich, dass Emera eine Performance von -6,79 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,36 Prozent gefallen sind. Somit liegt Emera 2,57 Prozent über dem Branchendurchschnitt und erhält ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emera bei 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche (KGV von 31,74) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Emera eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

