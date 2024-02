Emera Srs C Cum Rr Prf Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Emera liegt der RSI bei 30,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 60,62, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Emera-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 50,93 CAD mit dem aktuellen Kurs von 48,19 CAD verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von -5,38 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 49,15 CAD, was einer Abweichung von -1,95 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Emera damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 11,07 liegt Emera unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche und wird daher als "günstig" bezeichnet.

Die Analysteneinschätzungen für Emera sind insgesamt gut, basierend auf 8 Bewertungen, bestehend aus 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein "Neutral"-Rating aufgrund einer Ausgewogenheit von Gut, Neutral und Schlecht-Einschätzungen. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 15,69 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Emera damit eine "Gut"-Bewertung.

