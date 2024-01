Emera Srs C Cum Rr Prf Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Emera-Aktie: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Emera-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5,82 Prozent, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,42 Prozent darstellt. Diese geringe Differenz führt dazu, dass die Aktie laut der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Stimmung rund um die Emera-Aktie zeigt sich überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Diese positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen führen zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Emera-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Betrachtung des 50- und 200-Tages-Durchschnitts. Sowohl der längerfristige Durchschnitt von 52,16 CAD als auch der kurzfristigere Durchschnitt von 49,09 CAD zeigen eine ähnliche Bewertung.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Emera-Aktie aktuell 10,87, was 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Emera-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungskriterien.

