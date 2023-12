Emera Srs C Cum Rr Prf Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adient":

Der Aktienkurs von Emera wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor als positiv bewertet. Mit einer Rendite von -6,79 Prozent liegt Emera mehr als 2 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Stromversorger"-Branche von -9,15 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, übertrifft Emera diese um 2,36 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emera bei 10,87 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,74 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass Emera in den letzten 12 Monaten von institutioneller Seite aus 4 Mal die Bewertung "Gut", 3 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" erhalten hat. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung des Titels als "Gut". Bezüglich des aktuellen Kurses von 48,78 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 16,27 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 56,71 CAD. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien geäußert wurden. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend negativen Themen wider, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden. Zusammenfassend lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einstufen. Demnach ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.