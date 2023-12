Emera Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Emera":

Die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei der Aktie von Emera zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Emera war negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich also bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Einschätzungen der Analysten für Emera waren in den letzten 12 Monaten 4 mal "Gut", 3 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht". Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Emera vor, jedoch erwarten die Analysten eine positive Entwicklung des Kurses und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 56,71 CAD. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Emera mit einer Rendite von -6,79 Prozent über 2 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche liegt Emera mit 2,36 Prozent über der mittleren Rendite der vergangenen 12 Monate. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Emera von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt die Messung der Stimmung und Diskussionen eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie von Emera.