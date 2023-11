Emera Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Emera":

Die Aktie der Emera wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft. Aufgrund dieser Bewertungen wird die langfristige Einstufung als "Gut" betrachtet. In den letzten 30 Tagen wurden 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 56,71 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 19,4 Prozent bedeutet. Auf Grundlage dieser Bewertungen wird die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie der Emera als "Gut" bewertet.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,87 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Aufgrund dieses relativ niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" betrachtet und erhält eine positive Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Emera beträgt 100 Punkte, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -10,05 Prozent, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Abweichung von nur -0,17 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.