Emera Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Emera":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Emera diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Emera, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Emera investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 5,82 % profitieren, was einen Mehrertrag von 0,52 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt der Stromversorger bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, weshalb sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Im Branchenvergleich erzielte Emera in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,79 Prozent. Das ist eine Outperformance von +2,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Stromversorger-Branche, die im Durchschnitt um -8,85 Prozent gefallen sind. Auch im Sektorvergleich liegt Emera mit einer Rendite von -6,79 Prozent über dem Durchschnitt von -8,85 Prozent. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Emera bei 50,68 CAD liegt, was -3,12 Prozent unter dem GD200 (52,31 CAD) liegt und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 48,2 CAD, was einem Abstand von +5,15 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Emera-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.