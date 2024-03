Emera Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Emera":

Die Diskussionen über Emera in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung gegenüber dem Unternehmen. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Emera im letzten Jahr eine Rendite von -7,2 Prozent erzielt, was 4,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt -12,1 Prozent, wobei Emera aktuell 4,9 Prozent über diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Emera beträgt derzeit 5,97 Prozent, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 5,35 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -5,09 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch nur eine geringfügige Abweichung von -1,72 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.