EmeraPref F ist zurück!

Emera hat eine Dividendenrendite von 5,97 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,44 Prozent. Die Differenz von 0,53 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor liegt Emera mit einer Rendite von -7,2 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Die Stromversorger-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,22 Prozent, wobei auch hier Emera mit 1,02 Prozent darüber liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu Emera aufgegriffen. Aufgrund dessen wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Emera insgesamt 8 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer letzten neutralen Bewertung führt. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 15,69 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Emera damit eine "Gut"-Bewertung.