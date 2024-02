EmeraPref F Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Emera liegt bei 30,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 60,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für Emera.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" erzielte Emera eine Rendite von -7,2 Prozent und liegt damit um mehr als 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,22 Prozent, wobei auch hier Emera mit 1,02 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Emera in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors lässt sich bei Emera eine erhöhte Aktivität im Netz feststellen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Emera in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Emera ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,07 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Stromversorger" liegt bei einem KGV von 23, was bedeutet, dass die Aktie von Emera als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.