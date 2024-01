EmeraPref F Aktie: So kann es weitergehen!

Die Aktienanalyse von Emera zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 52,16 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 51,11 CAD liegt, was einer Abweichung von -2,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 49,09 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,11 Prozent) liegt, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Emera also ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Analystenbewertung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut". Zum aktuellen Kurs von 51,11 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 10,97 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 56,71 CAD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung auf "Gut" durch institutionelle Analysten.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das KGV aktuell 10,87, was 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Deshalb erhält Emera auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass es langfristig eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung gibt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Aktienanalyse von Emera auf verschiedenen Ebenen zu einer überwiegend positiven Bewertung führt.