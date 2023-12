EmeraPref F Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Emera als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Emera-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 42,58, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 43,27, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Ebene des Relative Strength Index.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Emera-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 52,45 CAD, während der Aktienkurs bei 49,79 CAD um -5,07 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 47,81 CAD entspricht einer Abweichung von +4,14 Prozent und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Hinsichtlich der Dividende weist die Emera-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 5,82 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,21%. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche ergibt sich eine Performance der Emera-Aktie von -6,79 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im selben Zeitraum fielen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -9,36 Prozent, was einer Outperformance von +2,57 Prozent für Emera entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die Emera-Aktie in verschiedenen Bereichen neutral oder sogar leicht über dem Branchendurchschnitt abschneidet, was zu insgesamt neutralen oder positiven Bewertungen in den jeweiligen Kategorien führt.

