EmeraPref E Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Der Aktienkurs von Emera verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,79 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -8,44 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Emera im Branchenvergleich eine Outperformance von +1,66 Prozent erzielt hat. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,44 Prozent im letzten Jahr, und Emera lag 1,66 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emera derzeit 10,87, was 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger) von 22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Emera in dieser Hinsicht mit einer "Gut"-Bewertung versehen wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Emera derzeit einen Wert von 5,82 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,46 Prozent. In Anbetracht dieser Konstellation erhält die Emera-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI für Emera zeigt eine Ausprägung von 39,47, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,1, was wiederum für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral" für die Aktie von Emera.