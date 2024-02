EmeraPref E Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Emera hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -8,37 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Emera eine Outperformance von +1,58 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,37 Prozent im letzten Jahr, und Emera lag 1,58 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Emera in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Messung des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie von Emera nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Emera in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Diskussionen über Emera auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Gut" einzustufen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Emera bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzung für Emera abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 55,75 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 15,23 Prozent vom letzten Schlusskurs (48,38 CAD) entspricht, und somit einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält die Aktie von Emera somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.