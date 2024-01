EmeraPref E Aktie: Füße still halten!

Der Aktienkurs von Emera im Vergleich zur Durchschnittsperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt eine Rendite von -6,79 Prozent, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Stromversorger"-Branche von -8,4 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft Emera auch hier den Durchschnitt um 1,61 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Emera liegt bei 2,01, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 36,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Emera-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 52,23 CAD. Der letzte Schlusskurs von 50,86 CAD liegt nur um -2,62 Prozent darunter, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 48,55 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+4,76 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im fundamentalen Bereich weist Emera ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,87 auf, was unter dem Durchschnitt der Branche "Stromversorger" liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche liegt bei 28, was zu einem Abstand von 62 Prozent führt. Aufgrund des niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating.