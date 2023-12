EmeraPref B Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Anleger-Stimmung für die Emera-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen als überwiegend negativ herausgestellt. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien. Zudem wurden in jüngster Zeit hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Anleger-Stimmung als "schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" hat die Emera-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -6,79 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche liegt die Rendite mit 2,36 Prozent darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "neutral" Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Emera-Aktie zeigt Werte von 50,65 für sieben Tage und 47,99 für 25 Tage, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Emera-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von 52,43 CAD. Da der letzte Schlusskurs (48,78 CAD) deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "neutrale" Bewertung. Insgesamt erhält die Emera-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "neutral" Rating.