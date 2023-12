EmeraPref B Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emera beträgt 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,74 für Stromversorger unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien gilt Emera als unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Emera derzeit bei 5,82 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Stromversorger-Branche.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Für Emera wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Emera insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 13,91 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Emera daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.