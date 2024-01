EmeraPref B Aktie: Einfach nur Spitze!

Das kanadische Versorgungsunternehmen Emera hat eine Dividendenrendite von 5,82 Prozent, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,42 Prozent bedeutet. Die Aktie bewegt sich somit in einem neutralen Korridor, wie von der Redaktion eingeschätzt. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Emera eine Performance von -6,79 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Stromversorger-Branche, die im Durchschnitt um -8,92 Prozent gefallen sind, weist Emera eine Outperformance von +2,14 Prozent auf. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Emera um 2,14 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Emera liegt bei 38,32 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,29 ebenfalls eine neutrale Einstufung an. Somit erhält Emera auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten viermal eine positive Einschätzung, dreimal eine neutrale Einschätzung und keinmal eine negative Bewertung für Emera abgegeben. Somit erhält das Unternehmen von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Emera. Basierend auf dem aktuellen Kurs von 51,11 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 10,97 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 56,71 CAD. Diese Entwicklung wird ebenfalls als "Gut" eingeschätzt. Insgesamt erhält Emera somit eine positive Bewertung von institutionellen Analysten.