EmeraPref A Aktie: Das macht sprachlos!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage bei der Aktie von Emera verbessert, während die Kommunikationsfrequenz leicht gesunken ist. Die Bewertung für die Stimmung ist daher "Gut", während die Kommunikationsfrequenz zu einem "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Im Branchenvergleich hat Emera in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche um durchschnittlich -8,44 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Emera um +1,66 Prozent besser abschneidet. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite bei -8,44 Prozent, und Emera übertrifft diesen Durchschnittswert um 1,66 Prozent. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite liegt Emera mit 5,82 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,46 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Stromversorger"-Branche beträgt +0. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 51,03 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 48,38 CAD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -5,19 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 49,2 CAD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -1,67 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtnote von "Neutral" für die Aktie.