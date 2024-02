EmeraPref A Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Finance of America Companies":

Die Aktienanalyse von Emera zeigt gemischte Bewertungen aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 50,93 CAD weist eine Abweichung von -5,38 Prozent zum aktuellen Kurs von 48,19 CAD auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 49,15 CAD, was einer Abweichung von -1,95 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen aus der einfachen Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Emera eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält Emera damit in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" weist Emera mit einer Rendite von -7,2 Prozent eine bessere Performance auf. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Stromversorger"-Branche von -8,22 Prozent liegt Emera mit 1,02 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daraus ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Gut". Insgesamt wird Emera hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.