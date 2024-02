EmeraPref A Aktie: Wer hätte das gedacht?

Emera schüttet eine Dividendenrendite von 5,82 % aus, was 0,36 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt der Stromversorger liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Bewertung als "Gut"-Wert führt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emera liegt bei 10,87, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,66 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. In den vergangenen 12 Monaten erzielte Emera eine Performance von -6,79 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -8,37 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,58 Prozent im Branchenvergleich für Emera. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet.

