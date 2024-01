EmeraPref A Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Aktienkurs von Emera wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" betrachtet. Dabei zeigt sich, dass Emera eine Rendite von -6,79 Prozent erzielt hat, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Stromversorger"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -8,4 Prozent, wobei Emera auch hier mit 1,61 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emera liegt bei 10,87, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Stromversorger" von 28 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert des KGVs deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine Aufhellung der Stimmungslage bei Emera in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen beobachtet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, weshalb Emera in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Emera-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 52,23 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 50,86 CAD liegt somit auf ähnlichem Niveau (-2,62 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (48,55 CAD) zeigt einen ähnlichen Trend wie der letzte Schlusskurs (+4,76 Prozent), wodurch die Emera-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt wird die Emera-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.