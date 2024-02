Emei Shan Tourism Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Emei Shan Tourism eine Rendite von 3,14 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -15,63 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier übertrifft Emei Shan Tourism mit einer Rendite von 18,76 Prozent deutlich die Branchenperformance. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Emei Shan Tourism-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (51,75) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Emei Shan Tourism basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen vorwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Emei Shan Tourism, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Anleger zeigten sich an acht Tagen positiv gestimmt, während an zwei Tagen überwiegend negative Kommunikation verzeichnet wurde.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -10,98 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Emei Shan Tourism gemäß der Branchenvergleich, des RSI, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse unterschiedliche Einschätzungen erhält, die zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führen.