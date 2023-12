Emei Shan Tourism Aktie: Ist es vollbracht?

Die Anlegerstimmung für Emei Shan Tourism war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Über neun Tage hinweg wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An fünf Tagen war die Stimmung der Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Emei Shan Tourism daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Emei Shan Tourism liegt bei 63,21, was als neutral betrachtet wird, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Emei Shan Tourism-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 10,02 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,8 CNH liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Emei Shan Tourism im vergangenen Jahr 4,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Branchenvergleich "Hotels, Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie jedoch 4,85 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.