Emei Shan Tourism Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Emei Shan Tourism wird der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 15,08 Punkten, was bedeutet, dass die Emei Shan Tourism-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Emei Shan Tourism-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,04 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt 6,77 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt hingegen 9,18 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Emei Shan Tourism-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im fundamentalen Bereich weist Emei Shan Tourism mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,62 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Emei Shan Tourism-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden mit überwiegend neutralen und positiven Ratings bewertet.