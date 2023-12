Emcore Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Emcore":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um kurzfristige Kursbewegungen einzuschätzen. Für Emcore wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 70 Punkten, was darauf hindeutet, dass Emcore überkauft ist. Daher wird dem Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI gegeben. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist Emcore weder als überkauft noch als überverkauft aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Emcore-Aktie langfristig als "Gut". Von 18 Analysten wurde die Aktie als Gut von einem Analysten und als Neutral von einem weiteren Analysten bewertet, während keine schlechten Bewertungen vorliegen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 2 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Die Dividendenrendite von Emcore liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11651,49 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Emcore-Aktie als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 9,69 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 45,93. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".