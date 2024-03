Emcore Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Rakuten":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Emcore wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 57,14 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 59,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Auf Basis dieses Indikators wird Emcore mit einem KGV von 9,69 als deutlich günstiger eingestuft als der Branchendurchschnitt in der Kommunikationsausrüstungsbranche, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 76,52, was einen Abstand von 87 Prozent zum KGV von Emcore darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für Emcore ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating, da 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Obwohl im letzten Monat keine Analystenupdates zu Emcore vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen könnte. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Emcore zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg nur eine schwache Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Emcore in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Schlecht".

