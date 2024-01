Emcore Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Emcore":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Emcore war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation. Allerdings zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Emcore liegt bei 38,46 und der RSI25 bei 52,08, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Emcore in den letzten 12 Monaten eine Performance von -64,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche ist dies eine Underperformance von -63,34 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,18 Prozent hatte, liegt Emcore mit einem Wert 73,63 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Emcore ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Emcore derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -11546,47 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Emcore heute eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.